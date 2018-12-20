Парковка у дома №36 на проспекте Гагарина будет запрещена с 8 января

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-20T10:20:57+03:00

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С 8 января 2019 года в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина будет запрещена остановка транспортных средств около дома №36. Такое решение было принято департаментом транспорта городской администрации.

Как сообщается на сайте Центра организации дорожного движения, на данном участке ведется строительство. Парковаться нельзя будет вдоль дома №36 и строительной площадки в проезде Светлогорский.

Автомобилистам необходимо быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, с 10 декабря введен запрет на поворот на поворот с проспекта Гагарина к площади Жукова. Такое решение было принято департаментом транспорта в целях обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения машин. Вдоль домов №101к3, к4 и к5 по проспекту Гагарина также ограничена остановка транспортных средств.