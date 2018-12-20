Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника органов безопасности

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-20T09:58:26+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником, который отмечается в России 20 декабря.

- Вы ежедневно выполняете очень важную работу по обеспечению мира и порядка на территории страны. Эта деятельность требует постоянного самосовершенствования, поиска ответов на вызовы современности. В век революционного развития цифровых технологий мы сталкиваемся с новыми угрозами, которые нередко направлены на разрушение базовых ценностей нашего общества. Вы с честью справляетесь с задачами, которые ставит перед вами государство и народ России! – цитирует главу региона пресс-служба правительства.

По словам Глеба Никитина, сотрудники УФСБ России по Нижегородской области всегда отличались высоким профессионализмом и ответственностью. Он почтил память героев, отдавших жизнь за Родину, и поблагодарил ветеранов за их труд.

- Поздравляю с праздником и тех нижегородских ребят, кто несёт службу по охране границ нашего Отечества. Мы гордимся вами! – заявил губернатор.

Справка:

Дата проведения праздника 20 декабря была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1917 году, Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР (предшественника современных органов безопасности). Инициатором создания ВЧК был Ленин.