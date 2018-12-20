2018-12-20T09:48:52+03:00
Происшествия

Двое мужчин погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области 19 декабря

Первого сбила фура, а второго - "Ауди"
Юлия ИСАЕВА
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В среду, 19 декабря 2018 года, в ДТП на дорогах Нижегородской области погибли двое мужчин. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, их обоих сбили автомобили.

Первая трагедия случилась в восемь утра на 342 километре автодороги МоскваУфа в Володарском районе. Водитель фуры сбил мужчину 1985 года, который шел по проезжей части. От полученных ранений пешеход скончался на месте происшествия.

В 18:11 в Арзамасе на улице Молокозаводская мужчина 1964 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда попал под колеса «Ауди». Пешеход погиб на месте.

Ранее сообщалось, что 18 декабря в Нижегородской области произошли два сильных пожара, унесших жизни людей. Первая трагедия произошла около двух часов ночи в пятиэтажном доме на улице Свердова в Сергаче. А в 18:26 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Красный Бакен под Выксой. В полностью сгоревшем доме (64 квадратных метра) было найдено тело мужчины 1957 года рождения.

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