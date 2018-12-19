Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания

19 Дек. 18:07 2018-12-19T18:56:38+03:00

Его заявление будет рассмотрено на заседании 21 декабря

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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу Михаил Манухин сегодня, 19 декабря написал заявление о сложении полномочий. По данным источника «Комсомольской правды – Нижний Новгород», причиной ухода из областного парламента стали личные обстоятельства.

На очередном заседании ЗСНО, которое пройдет 21 декабря, депутаты должны будут рассмотреть заявление Манухина.

Напомним, что Михаил Манухин был депутатом прошлого и нынешнего созывов Заксобрания. Он прошел в облпарламент по спискам партии «Единая Россия» в региональной группе № 24. В нее входят северные районы области: Варнавинский, Семеновский, Воскресенский, Ковернинский и Краснобаковский. На выборах в 2016 году «Единая Россия» получила там почти 70% голосов избирателей.

По закону мандат должен быть передан второму номеру в региональной группе. Им является директор ООО «Мебелюкс» Андрей Вилков.