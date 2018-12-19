2018-12-19T17:37:47+03:00
Общество

В Нижегородской области изменились правила рыболовства

В регионе изменились сроки ограничений лова рыбы в весенний период
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С 11 декабря в Нижегородской области изменились правила рыболовства. В соответствии с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, изменились сроки ограничения лова рыбы в весенний нерестовый период. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

- В соответствии с новыми правилами, сроки ограничения на Горьковском водохранилище с притоками, озерах - с 15 апреля по 15 июня, на Чебоксарском водохранилище с притоками, кроме Оки, - с 10 апреля по 10 июня, на Оке - с 1 апреля по 10 июня, - говорится в сообщении. – Кроме того, с 20 декабря по 15 марта на некоторых участках реки Сура и притоках рыбная ловля запрещена совсем. А с 20 декабря по 19 января запрещен вылов налима.

По словам начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Нижегородcкой области Владимира Савкина, также в регионе изменился перечень зимовальных ям.

- В настоящее время добыча рыбы на зимовальных ямах является браконьерством, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере 2−5 тысяч рублей, на должностных лиц — 20−30 тысяч рублей; на юридических лиц — 100−200 тысяч рублей.

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