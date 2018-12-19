2018-12-19T16:51:10+03:00
Общество

Глеб Никитин вручил нижегородцам государственные и региональные награды

Торжественное мероприятие состоялось сегодня в музее-усадьбе Рукавишниковых
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил государственные, ведомственные и региональные награды жителям региона за достигнутые успехи и многолетний труд. Их удостоился 21 нижегородец. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Каждый из тех, кто сегодня получил награды, внес огромный вклад в развитие своего предприятия и нашего региона, - подчеркнул Глеб Никитин. - А вот главная награда для всего нашего региона, по моему глубокому убеждению, заключена в вас самих. В ваших талантах и профессиональном мастерстве, компетентности в решении поставленных задач, ответственности и целеустремлённости. Когда смотришь список награждаемых, понимаешь, что героем нашего времени может стать каждый.

В списке награжденных оказались генеральный директор АО «Окская судоверфь» Владимир Куликов, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Владимир Акилов, председатель НРО Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина и многие другие.

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