Глеб Никитин внес кандидатуру Павла Солодкого на должность уполномоченного по правам предпринимателей

19 Дек. 16:33 2018-12-19T16:33:12+03:00

Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального Заксобрания

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес кандидатуру Павла Солодкого в Законодательное собрание на должность уполномоченного по правам предпринимателей. Эта необходимость связана с истечением срока его полномочий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Павел Солодкий пользуется заслуженным уважением и авторитетом в органах исполнительной власти, среди общественности и делового сообщества Нижегородской области, - заявил Глеб Никитин. - Уверен, что его профессиональные знания, опыт и деловые качества полностью соответствуют требованиям, предъявленным к кандидату на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей.

К слову, должность уполномоченного по правам предпринимателей Павел Солодкий занимает с 2013 года. Вопрос о его переназначении на должность уполномоченного будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 20 декабря.