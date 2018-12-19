2018-12-19T14:50:49+03:00
Общество

Особый противопожарный режим будет действовать в Нижегородской области с 20 декабря

Это связано с проведением новогодних и рождественских праздников
Юлия ИСАЕВА
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С 20 декабря 2018 года по 10 января 2019 года в Нижегородской области будет действовать особый противопожарный режим. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, это связано с проведением новогодних и рождественских праздников.

По словам спасателей, одной из причин пожаров в это время - нарушение требований пожарной безопасности в местах проживания

и использование пиротехнических изделий, что в свою очередь создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что МЧС проводит профилактическую операцию «Новый год», в рамках которой была проверена пожарная безопасность в театре «Вера». Инспекторы сначала провели инструктаж для работников театра о том, как правильно действовать в случае пожара. После беседы работники продемонстрировали, как нужно вести себя в таких случаях, представив, что произошло возгорание.

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