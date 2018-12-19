Благоустроенный сквер в Перевозе станет центром новогодних празднований

19 Дек. 14:36 2018-12-19T14:36:49+03:00

В следующем году там планируется реконструировать крыльцо Дома культуры

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Сквер в Перевозе, который был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды», станет центром празднования Нового года и Рождества. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, 19 декабря там завершилось украшение ели.

За благоустройство сквера проголосовали большинство жителей Перевоза. Работы завершились еще летом: там появились новые тротуары, уличное освещение, обустроена площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, а также установлены скамейки, урны, арки, фонтан и клумбы.

- В следующем году мы планируем реконструировать крыльцо Дома культуры, чтобы пространство сквера было визуально завершено, - сказала глава МСУ городского округа Перевозский Наталья Трунина.

Благоустройство сквера обошлось в пять миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Напомним, в Нижнем Новгороде оценили реализацию проектов, выбранных горожанами. «Комсомолка» выяснила, удалось ли благоустроить нижегородские скверы.