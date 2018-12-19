2018-12-19T14:20:41+03:00
Общество

«Кубок равных возможностей» реализован в Нижегородской области в 2018 году

Цель проекта – привлечение к регулярным занятиям спортом людей с инвалидностью и развитие в регионе паралимпийского вида спорта бочча
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Социальный проект «Кубок равных возможностей» реализован в 2018 году Нижегородской общественной организацией инвалидов «Инватур» при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Цель проекта – привлечение к регулярным занятиям физической культурой людей с инвалидностью, а также развитие в регионе паралимпийского вида спорта бочча. Принимать участие в соревнованиях могли даже дети с самыми тяжелыми ограничениями здоровья.

Итоги проекта были представлены в докладе председателя организации Андрея Буланова на круглом столе на тему «Проблемы занятий спортом и физической культурой для людей с инвалидностью в Нижегородской области», который состоялся в Нижегородской областной библиотеке 10 декабря 2018 года. Участниками обсуждения стали также представители ЗСНО, уполномоченного по правам человека, минспорта Нижегородской области, главного бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области, преподаватели ННГУ имени Лобачевского и организаций, работающих в сфере инваспорта.

18 декабря активисты «Инватура» провели в Балахне мастер-класс по бочча для учащихся МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». В мероприятии также приняли участие волонтеры – ученики Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени генерала В.Ф. Маргелова. Ребят уже связывает давняя дружба, так что и в бочча они играли вместе – в инклюзивных командах. А подарком для школьников стал закупленный на грантовые деньги комплект для игры.

Приятным результатом реализации проекта «Кубок равных возможностей», победителя Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», стало представление НРООИ «Инватур» к награде «Лучшие в спорте» за деятельность в сфере адаптивного спорта. Награждение запланировано на 20 декабря в Нижегородском кремле.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два друга погибли на пожаре в частном доме под Сергачом
Парковка у дома №36 на проспекте Гагарина будет запрещена с 8 января
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника органов безопасности
Двое мужчин погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области 19 декабря
«Торпедо» в овертайме уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:3
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства
Глеб Никитин вручил нижегородцам государственные и региональные награды
Глеб Никитин внес кандидатуру Павла Солодкого на должность уполномоченного по правам предпринимателей
Особый противопожарный режим будет действовать в Нижегородской области с 20 декабря
Благоустроенный сквер в Перевозе станет центром новогодних празднований
Жители Нижнего Новгорода отправили почти тысячу заявок в ИС «Антиснег»
Нижегородец пытался зарезать гостя, отказавшегося подарить ему кроссовки
Пьяница с ножом угрожал жене и полицейским в Заволжье
Алексей Гойхман досрочно сложит полномочия депутата городской думы
Еще 50 новых автобусов прибыли в Нижний Новгород
17 нижегородских предприятий получат 73 миллиона рублей на реализацию инвестпроектов
Нижегородское «Торпедо» сразится с челябинским «Трактором» 19 декабря
Нижегородская область получит более миллиарда рублей на строительство двух трасс
В Выксе открылся центр помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями
Два человека погибли на пожарах из-за курения 18 декабря
Четыре человека пострадали при столкновении машин в Дзержинске
БК «НН» разгромил чемпиона Польши со счетом 86:62
Медицинская амбулатория отремонтирована по инициативе жителей Дзержинска
Сотрудники МЧС проверили театр «Вера» на пожарную безопасность
Нижегородец завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали на Чемпионате мира по плаванию