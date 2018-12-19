«Кубок равных возможностей» реализован в Нижегородской области в 2018 году

19 Дек. 14:20 2018-12-19T14:20:41+03:00

Цель проекта – привлечение к регулярным занятиям спортом людей с инвалидностью и развитие в регионе паралимпийского вида спорта бочча

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Социальный проект «Кубок равных возможностей» реализован в 2018 году Нижегородской общественной организацией инвалидов «Инватур» при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Цель проекта – привлечение к регулярным занятиям физической культурой людей с инвалидностью, а также развитие в регионе паралимпийского вида спорта бочча. Принимать участие в соревнованиях могли даже дети с самыми тяжелыми ограничениями здоровья.

Итоги проекта были представлены в докладе председателя организации Андрея Буланова на круглом столе на тему «Проблемы занятий спортом и физической культурой для людей с инвалидностью в Нижегородской области», который состоялся в Нижегородской областной библиотеке 10 декабря 2018 года. Участниками обсуждения стали также представители ЗСНО, уполномоченного по правам человека, минспорта Нижегородской области, главного бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области, преподаватели ННГУ имени Лобачевского и организаций, работающих в сфере инваспорта.

18 декабря активисты «Инватура» провели в Балахне мастер-класс по бочча для учащихся МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». В мероприятии также приняли участие волонтеры – ученики Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени генерала В.Ф. Маргелова. Ребят уже связывает давняя дружба, так что и в бочча они играли вместе – в инклюзивных командах. А подарком для школьников стал закупленный на грантовые деньги комплект для игры.

Приятным результатом реализации проекта «Кубок равных возможностей», победителя Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», стало представление НРООИ «Инватур» к награде «Лучшие в спорте» за деятельность в сфере адаптивного спорта. Награждение запланировано на 20 декабря в Нижегородском кремле.