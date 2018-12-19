Жители Нижнего Новгорода отправили почти тысячу заявок в ИС «Антиснег»

19 Дек. 13:56 2018-12-19T13:56:50+03:00

Больше всего заявок были отправлены в Советский, Нижегородский и Ленинский районы

Изменить размер текста: A A

По данным на 19 декабря 2018 года, в информационную систему «Антиснег» поступили уже 942 обращения от жителей Нижнего Новгорода. Как сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба, больше всего заявок были отправлены в Советский, Нижегородский и Ленинский районы.

По информации, с 12:00 до 13:00 19 декабря на дорогах Нижнего Новгорода работали более 240 снегоуборочных машин.

В Автозаводском районе обращения уже выполнены на 94%, в Канавинском – на 86%, в Ленинском – на 84%, в Московском – на 73%, в Советском – на 61%, в Приокском – на 57%, в Нижегородском – на 56% и в Сормове – на 53%.

Напомним, в прошлом году в Нижнем Новгороде был создан интернет-портал «Антиснег», где горожане могли оперативно оставлять заявки и получать информацию об их выполнении. А информационная система «Антиснег» появилась в ноябре 2018 года. Теперь жители могут следить за уборкой снега в режиме online.