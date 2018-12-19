Нижегородец пытался зарезать гостя, отказавшегося подарить ему кроссовки

19 Дек. 13:35 2018-12-19T13:35:07+03:00

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В Канавинском районе Нижнего Новгорода завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего мужчины в покушении на убийство нового знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, ночью 9 сентября 2018 года к обвиняемому, проживающему в доме на улице Луначарского в Нижнем Новгороде, пришел ранее незнакомый мужчина и попросился на ночлег. Мужчины начали распивать алкогольные напитки и вдруг поссорились из-за... кроссовок. Дело в том, что хозяину приглянулась обувь гостя и он стал просить отдать их ему. Гость отказал, и тогда хозяин начал выгонять его на улицу и несколько раз ударил ножом.

26-летний потерпевший с полученными телесными повреждениями был доставлен к больницу. Благодаря квалифицированной медицинской помощи ему удалось выжить. Обвиняемый свою вину признал, но лишь частично. В ближайшее время он предстанет перед судом.