2018-12-19T13:19:14+03:00
Происшествия

Пьяница с ножом угрожал жене и полицейским в Заволжье

По данному факту возбуждено уголовное дело
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, инцидент произошел вечером 1 декабря 2018 года на лестничной площадке возле квартиры на улице Пушкина в городе Заволжье. Нетрезвый подозреваемый угрожал ножом сотрудникам полиции, которые прибыли по заявке родственников злоумышленника. Как выяснилось впоследствии, в тот вечер подозреваемый вернулся домой пьяным и тут же поссорился из-за этого с супругой. Женщина просила его выйти из квартиры, но тот отказывался и угрожал ножом. Тогда хозяйка квартиры вызвала полицию. Но, увидев стражей порядка, дебошир не упокоился, а только стал размахивать ножом еще сильнее. Полицейским пришлось задержать мужчину.

Отмечается, что ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался. Расследование уголовного дела продолжается.

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