2018-12-19T12:32:31+03:00
Общество

Еще 50 новых автобусов прибыли в Нижний Новгород

Они должны выйти на линию уже в ближайшее время
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Еще 50 автобусов ЛИАЗ прибыли в Нижний Новгород. Это уже вторая партия из сотни закупленных в этом году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, первые 50 низкопольных автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе, город получил в конце ноября 2018 года. На закупка ста автобусов были привлечены федеральные деньги в размере 196 миллионов рублей, а также средства областного и муниципального бюджетов, а лизинговые платежи должны начаться в 2020 году. Сейчас ведется постановка новых автобусов на учет, и уже в ближайшее время они должны выйти на наиболее востребованные городские маршруты, что позволит сократить интервалы движения.

Новые автобусы оснащены автоматической коробкой передач, системой ABS и гидроусилителем руля, улучшенная ходовая часть специально адаптирована под затяжные подъемы в гору, количество пассажирских мест в них увеличено, а место кондуктора обустроено отдельно. Благодаря низкому полу и большой площадке у средней двери новые автобусы должны быть удобны для инвалидов и пассажиров с маленькими детьми.

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