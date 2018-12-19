Нижегородское «Торпедо» сразится с челябинским «Трактором» 19 декабря
В среду, 19 декабря 2018 года, в КРК «Нагорный» состоится матч Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и «Трактором» из Челябинска.
Игра начнется в 19:00.
Напомним, команды уже встречались на льду в рамках текущего сезона КХЛ. Матч проходил в Челябинске 24 ноября. Тогда автозаводцы одержали победу со счетом 5:3.
Сейчас у нижегородцев проходит домашняя серия матчей. 17 декабря они сражались с магнитогорским «Металлургом» и проиграли ему со счетом 2:3.
Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.