Нижегородское «Торпедо» сразится с челябинским «Трактором» 19 декабря

19 Дек. 11:24 2018-12-19T11:24:29+03:00

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В среду, 19 декабря 2018 года, в КРК «Нагорный» состоится матч Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и «Трактором» из Челябинска.

Игра начнется в 19:00.

Напомним, команды уже встречались на льду в рамках текущего сезона КХЛ. Матч проходил в Челябинске 24 ноября. Тогда автозаводцы одержали победу со счетом 5:3.

Сейчас у нижегородцев проходит домашняя серия матчей. 17 декабря они сражались с магнитогорским «Металлургом» и проиграли ему со счетом 2:3.

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.