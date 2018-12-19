2018-12-19T11:02:03+03:00
Общество

Нижегородская область получит более миллиарда рублей на строительство двух трасс

Большую часть потратят на троительство участка дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров «Неклюдово – Золотово»
Валерия ГРОМОВА
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Правительство Российской Федерации выделит дополнительные средства на строительство автомобильных дорог в стране. Согласно соответствующему документу, Нижегородская область получит из этих денег более 1,2 миллиарда рублей, на которые нужно будет реализовать два проекта.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Глеб Никитин заявил, что средства будут вложены в строительство участка автомобильной дороги Нижний НовгородШахуньяКиров «Неклюдово – Золотово» в городском округе город Бор и юго-восточного обхода Дивеева. Причем на первый проект потратят большую часть – 1 миллиард 85 миллионов рублей.

- 150 миллионов будут направлены на строительство юго-восточного обхода Дивеева. Этот проект является важным этапом по развитию кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» и позволит разгрузить исторический центр Дивеева от транзитного транспорта, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, реализация инфраструктурных проектов региона обсуждалась 14 ноября 2018 года в Москве в ходе рабочей встречи Глеба Никитина и министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

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