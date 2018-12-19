В Выксе открылся центр помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями

19 Дек. 10:35 2018-12-19T10:35:33+03:00

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В Выксе (Нижегородская область) состоялось открытие центра помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Комментируя это событие, губернатор Глеб Никитин заявил, что лучшие проекты общественных организаций и социальных предпринимателей смогут получить государственное финансирование.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в открывшемся центре будут оказываться комплексные услуги по ранней помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации с привлечением уникальных специалистов, а также использованием новейших прогрессивных методов реабилитации и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с ментальными нарушениями.

- Есть общественные проблемы, которые требуют особо чуткого отношения. Например, это помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, обучение детей с особенностями развития, уход за пожилыми и тяжелобольными людьми. Здесь нельзя допускать косности, формального отношения, - считает Глеб Никитин.

Он добавил, что поддержка таких инициатив – это одна из главных задач власти. По словам губернатора, в Нижегородской области создан реестр поставщиков социальных услуг.

- Мы приняли решение, что в этот реестр будут включать и лучшие практики от общественных организаций и социальных предпринимателей, которые дополнят или даже составят конкуренцию государственным организациям. Все участники реестра могут получать государственное финансирование, то есть для нижегородцев их услуги будут бесплатными, - подытожил Глеб Никитин.