Два человека погибли на пожарах из-за курения 18 декабря

19 Дек. 10:02 2018-12-19T10:02:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 18 декабря 2018 года, в Нижегородской области произошли два сильных пожара, унесших жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Первая трагедия произошла около двух часов ночи в пятиэтажном доме на улице Свердова в Сергаче. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 17 человек. В одной из квартир было обнаружено тело женщины 1974 года рождения. Также пострадал мужчина 1971 года рождения: его госпитализировали в ЦРБ с отравлением продуктами горения. Огонь уничтожил имущество в квартире на площади 12 квадратных метров. Причиной случившегося пожарные назвали неосторожность при курении.

В 18:26 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Красный Бакен под Выксой. В полностью сгоревшем доме (64 квадратных метра) было найдено тело мужчины 1957 года рождения. Эта трагедия случилась также из-за неосторожного курения.