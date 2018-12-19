Четыре человека пострадали при столкновении машин в Дзержинске

19 Дек. 09:47 2018-12-19T09:47:39+03:00

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18 декабря 2018 года в Дзержинске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась в 11:30 на проспекте Ленина.

Водитель «ГАЗели» при повороте налево не предоставил «вазовской» легковушке преимущество в движении. Произошло столкновение.

В результате четыре человека, которые ехали в «ВАЗе», получили травмы головы, ушибы и переломы. Их всех осмотрели врачи. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, в тот же день в Выксе 61-летнему водителю автобуса, который вез пассажиров, стало плохо. Контролировать свои действия он уже не мог, и автобус, не тормозя, съехал с дороги и на полном ходу врезался в дерево. В этот момент в автобусе находились 15 человек. По словам очевидцев, 12 пассажиров и водитель получили травмы.