2018-12-19T09:32:31+03:00
Спорт

БК «НН» разгромил чемпиона Польши со счетом 86:62

Это была вторая домашняя победа в сезоне
Юлия ИСАЕВА
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Во вторник, 18 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч Лиги Чемпионов по баскетболу. На поле встретились местный БК «НН» и польский «Анвил».

С самого начала игры было очевидно: нижегородцы настроены только на победу, несмотря на то, что против них вышли чемпионы Польши. Первая пятнадцатиминутка завершилась со счетом 26:13 в пользу БК «НН».

В течение всего матча нижегородские баскетболисты вели в счете. После большого перерыва хозяева площадки довели отрыв до 23 очков.

Встреча завершилась со счетом 86:62 в пользу БК «Нижний Новгород». Это была вторая домашняя победа в сезоне.

- На матч с «Анвилом» у нас было две задачи: победить и поберечь тех игроков, которым предстоит сыграть в четверг. Именно поэтому постарались нагрузить наших легионеров, - прокомментировал исход матча главный тренер клуба Зоран Лукич.

Следующий матч нижегородцы сыграют против 23 декабря с пермским БК "Парма".

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