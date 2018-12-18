Медицинская амбулатория отремонтирована по инициативе жителей Дзержинска

18 Дек. 17:14 2018-12-18T17:18:59+03:00

В регионе подводят итоги реализации программы поддержки местных инициатив в 2018 году

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Медицинскую амбулаторию отремонтировали в поселке Бабино Дзержинска в рамках программы поддержки местных инициатив, которая находится под контролем губернатора Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Построенное в 1960 году здание давно нуждалось в ремонте: там протекала крыша, проваливались полы и не закрывались окна. В августе инициативные жители вышли на субботник, а через месяц подрядчик приступил к работам. В декабре дзержинцы принимали готовый объект.

Ремонт обошелся в 3 млн рублей: 50% - средства облбюджета, 30% - средства местного бюджета, остальное - деньги спонсоров и жителей.

- Только за два последних года в Нижегородской области было около полутора миллионов благополучателей проекта. Программа очень эффективна и, безусловно, будет продолжена, - заявил министр внутренней региональной и муниципальной политики Роман Любарский.

Кстати, за 2018 год в Нижегородской области реализовано 468 проектов по этой программе: новые детсады, спортивные площадки, отреставрированные памятники Великой Отечественной войны, дороги и многое другое.