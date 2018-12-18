Сотрудники МЧС проверили театр «Вера» на пожарную безопасность

18 Дек. 16:16 2018-12-18T16:16:20+03:00

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ГУ МЧС по Нижегородской области проводит профилактическую операцию «Новый год», в рамках которой была проверена пожарная безопасность в театре «Вера». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы сначала провели инструктаж для работников театра о том, как правильно действовать в случае пожара.

После беседы работники продемонстрировали, как нужно вести себя в таких случаях, представив, что произошло возгорание.

- Обнаружив «огонь» в одном из помещений здания, работник включил ручной извещатель автоматической пожарной сигнализации. Сработала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а работник учреждения вызвал пожарную охрану. В это время происходила «эвакуация» людей из зрительного зала и «тушение условного возгорания», - рассказали в МЧС.

По словам заместителя главного государственного инспектора г. Нижнего Новгорода по пожарному надзору Дмитрия Хохлова, во время операции уделяется особое внимание состоянию путей эвакуации, обеспеченности объектов первичными средствами пожаротушения, а также наличию и исправности систем противопожарной защиты.

Никаких нареканий к театру «Вера» не было.