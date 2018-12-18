2018-12-18T14:57:12+03:00
Спорт

Нижегородец завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали на Чемпионате мира по плаванию

Соревнования проходили в Китае
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородец Олег Костин завоевал три медали на Чемпионате мира по плаванию на короткой воде. С таким достижением его поздравил губернатор Глеб Никитин.

- Полный комплект медалей на Чемпионате мира – это прекрасный результат, достигнуть которого может только спортсмен с высочайшим уровнем подготовки, - цитирует главу региона пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин поблагодарил Костина за выступление и пожелал ему дальнейших побед.

Чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне проходил в Китае с 11 по 16 декабря. Нижегородский спортсмен завоевал в нем золото в эстафете 4х50 метров, серебро – в эстафете 4х100 метров и бронзу в составе команды России в смешанной комбинированной эстафете.

Напомним, несколько дней назад олимпийская сборная России по хоккею победила на Кубке Люцерна в Швейцарии. В ее составе выступали хоккеисты нижегородского клуба «Торпедо» - Даниил Ильин, Дамир Жафяров и Данил Веряев.

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