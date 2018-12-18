Четыре человека пострадали при столкновении машин в Дивеевском районе
17 декабря около в 6:25 в Дивеевском районе столкнулись два автомобиля. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, пострадали четыре человека.
Авария произошла на 61 километре автодороги Выездное – Дивеево – Сатис. Водитель автомобиля марки «Лада Калина» не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с «вазовской» легковушкой.
Ранения получили водитель и пассажир «ВАЗа» и пассажиры «Лады». Мужчина 1988 года рождения попал в больницу с сотрясением головного мозга, сочетанной травмой, переломами и вывихом. Еще троих мужчин осмотрели врачи.
Ранее сообщалось, что в тот же день в Кулебакском районе столкнулись "Хендай" и "Лада". Среди пострадавших оказались двое детей - девочки шести и четырех лет.