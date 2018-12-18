2018-12-18T13:59:12+03:00
Происшествия

Житель Балахны отправится в тюрьму на два года за избиение полицейского

Свою вину он признал в полном объеме
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

31-летний житель Балахны предстал перед судом за совершение преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Как сообщается на сайте СК СК по региону, происшествие случилось 16 октября 2018 года.

Мужчина не захотел подчиниться требованиям сотрудника правоохранительных органов и ударил его кулаком в грудь. Полицейский приехал туда после звонка от жены обвиняемого, которая заподозрила своего супруга в краже телефона.

Свою вину он признал в полном объеме. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Суд приговорил его к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор 36-летнему бывшему инспектору ДПС и двум его товарищам - оперативникам 42 и 30 лет. Он вызвал на разговор любовника своей жены и вместе с друзьями избил 25-летнего потерпевшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два друга погибли на пожаре в частном доме под Сергачом
Парковка у дома №36 на проспекте Гагарина будет запрещена с 8 января
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника органов безопасности
Двое мужчин погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области 19 декабря
«Торпедо» в овертайме уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:3
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства
Глеб Никитин вручил нижегородцам государственные и региональные награды
Глеб Никитин внес кандидатуру Павла Солодкого на должность уполномоченного по правам предпринимателей
Особый противопожарный режим будет действовать в Нижегородской области с 20 декабря
Благоустроенный сквер в Перевозе станет центром новогодних празднований
«Кубок равных возможностей» реализован в Нижегородской области в 2018 году
Жители Нижнего Новгорода отправили почти тысячу заявок в ИС «Антиснег»
Нижегородец пытался зарезать гостя, отказавшегося подарить ему кроссовки
Пьяница с ножом угрожал жене и полицейским в Заволжье
Алексей Гойхман досрочно сложит полномочия депутата городской думы
Еще 50 новых автобусов прибыли в Нижний Новгород
17 нижегородских предприятий получат 73 миллиона рублей на реализацию инвестпроектов
Нижегородское «Торпедо» сразится с челябинским «Трактором» 19 декабря
Нижегородская область получит более миллиарда рублей на строительство двух трасс
В Выксе открылся центр помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями
Два человека погибли на пожарах из-за курения 18 декабря
Четыре человека пострадали при столкновении машин в Дзержинске
БК «НН» разгромил чемпиона Польши со счетом 86:62
Медицинская амбулатория отремонтирована по инициативе жителей Дзержинска
Сотрудники МЧС проверили театр «Вера» на пожарную безопасность
Нижегородец завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали на Чемпионате мира по плаванию