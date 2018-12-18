Житель Балахны отправится в тюрьму на два года за избиение полицейского

18 Дек. 13:59 2018-12-18T13:59:12+03:00

Свою вину он признал в полном объеме

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31-летний житель Балахны предстал перед судом за совершение преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Как сообщается на сайте СК СК по региону, происшествие случилось 16 октября 2018 года.

Мужчина не захотел подчиниться требованиям сотрудника правоохранительных органов и ударил его кулаком в грудь. Полицейский приехал туда после звонка от жены обвиняемого, которая заподозрила своего супруга в краже телефона.

Свою вину он признал в полном объеме. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Суд приговорил его к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор 36-летнему бывшему инспектору ДПС и двум его товарищам - оперативникам 42 и 30 лет. Он вызвал на разговор любовника своей жены и вместе с друзьями избил 25-летнего потерпевшего.