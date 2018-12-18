2018-12-18T13:29:06+03:00
Происшествия

Две девочки пострадали в ДТП под Кулебаками 17 декабря

Они находились на заднем сидении «Хендая»
Юлия ИСАЕВА
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В понедельник, 17 декабря 2018 года, в Кулебакском районе столкнулись два автомобиля. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, среди пострадавших оказались двое детей.

Авария случилась в десять часов утра на 211 километре автодороги Владимир МуромАрзамас. Женщина, которая ехала за рулем «Хендая», не справилась с управлением. Иномарка вылетела на полосу встречного движения и протаранила «Ладу».

Две девочки шести и четырех лет находились на заднем сидении «Хендая» в детских креслах и были пристегнуты ремнями безопасности. Их обеих осмотрели врачи.

Также пострадала пассажирка «Лады». Она получила сотрясение мозга.

Напомним, семья Егоровых из Сатиса Нижегородской области попала в серьезное ДТП из-за пьяного водителя 16 декабря. 39-летняя женщина, ехавшая в «Волге» со своим ребенком, получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой нижней конечности. Ее пришлось госпитализировать. А пятимесячному мальчику, который находился в детском кресле на заднем сидении, госпитализация не понадобилась. Теперь семья ищет свидетелей случившегося.

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