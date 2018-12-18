Бывшего инспектора ДПС осудили за избиение любовника своей жены

18 Дек. 12:23 2018-12-18T12:23:10+03:00

Ему и его подельникам дали два года условно

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Суд вынес приговор 36-летнему бывшему инспектору ДПС и двум его товарищам - оперативникам 42 и 30 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Три года назад в Выксе сотрудник ДПС вызвал на разговор любовника своей жены и вместе с друзьями избил 25-летнего потерпевшего. Тот пришел в отдел полиции и потребовал, чтобы обидчиков наказали.

Инспектор в свою очередь попросил его отказаться от заявления, пообещав дать денег в качестве компенсации. Но обещание не сдержал. Тогда любовник жены продолжил добиваться справедливость. Ревнивый муж уговорил знакомых оперативников избить молодого человека. Что, собственно, они и сделали в феврале 2017 года. А чтобы никто не узнал об их деянии, полицейские составили подложные рапорты, будто парень совершил мелкое хулиганство (в итоге ему дали 7 суток).

Однако следователи расследовали это дело. И суд приговорил троих подсудимых к двум годам лишения свободы условно.