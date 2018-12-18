Нижний Новгород попал в топ-5 городов России для отдыха в новогодние каникулы

18 Дек. 12:00 2018-12-18T12:00:18+03:00

Список составлен на основе рекомендаций пользователей одного из порталов, на котором можно бронировать номера в гостиницах и хостелах

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Столица Приволжья вошла в рейтинг самых популярных российских городов для отдыха в новогодние праздники. В десятке лучших Нижний Новгород занял пятую строчку, сообщает пресс-служба портала Booking.com.

- Туристы, ценящие красоту и величие древних городов, любят приезжать в этот город на новогодние каникулы. Для запоминающегося праздника в Нижнем Новгороде есть все необходимое: большая развлекательная программа, традиционные народные гулянья и современная развитая инфраструктура, - отмечают составители рейтинга.

Кстати, по традиции топ-10 возглавили Москва и Санкт-Петербург. Следом идут Казань, Адлер, Нижний Новгород, Ярославль, Сочи, Екатеринбург, Краснодар и Эсто-Садок.

Добавим, что так выглядит десятка лучших городов России для отдыха на Новый год и Рождества по версии пользователей Booking.com. Список подготовлен на основе рекомендаций пользователей за период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.