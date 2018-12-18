2018-12-18T11:51:51+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Бизнес, промышленность и предпринимательство - это основа для развития региона»

Губернатор Нижегородской области встретился с бизнес-сообществом
Анастасия НАЗАРОВА
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Более 200 бизнесменов и глав предприятий приняли участие во встрече с губернатором Глебом Никитиным 18 декабря. Как сообщает пресс-служба облправительства, собравшиеся обсудили тарифы и взаимоотношения предпринимателей с ресурсоснабжающими организациями.

Так, к примеру, дельцы пожаловались на двухставочный тариф Водоканала и методику расчета потребляемой мощности. Глава региона отметил, что тарифы должны устанавливаться справедливо.

- Уже дано поручение по поиску комплексного системного решения. Понятно, что проблема не в методологии, а в справедливости цены. Нужно найти баланс, при котором инвестиционные планы ресурсонабжающих компаний не будут мешать работе других предприятий и организаций, - заявил Никитин.

По его словам, одним из главных условий по улучшению инвестиционного климата в регионе является создание пространства для диалога между бизнесом и властью.

- Бизнес, промышленность и предпринимательство - это основа для развития региона, формирования кадрового потенциала, создания новых рабочих мест, - считает Глеб Никитин. - Будем держать это в приоритете.

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