2018-12-18T10:34:07+03:00
Общество

Балахнинский бумкомбинат получит почти 400 миллионов рублей из Фонда развития промышленности

Займ одобрен по обновленным в пользу экспортеров условиям программы «Проекты развития»
Валерия ГРОМОВА
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Балахнинский бумажный комбинат «Волга» получит льготный займ под один процент от Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом со ссылкой на слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации, займ одобрен по обновленным в пользу экспортеров условиям программы «Проекты развития».

Как заявил Глеб Никитин, с помощью этих денег компания сможет построить новый цех и увеличить выпуск газетной бумаги.

По данным АО «Волга», в новом цехе планируется установить линию производительностью 180 тонн ТММ в сутки с возможностью дальнейшего увеличения производительности до 400 тонн в сутки.

- Стоимость проекта 1,2 миллиарда рублей, из которых 393,7 миллионов рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, - пояснил губернатор Нижегородской области.

Напомним, вчера Глеб Никитин встречался с представителями регионального бизнеса на территории Нижегородской ярмарки. На этом мероприятии губернатор заявил, что в регионе появится единый центр поддержки предпринимателей, который будет называться «Мой бизнес».

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