Балахнинский бумкомбинат получит почти 400 миллионов рублей из Фонда развития промышленности
Балахнинский бумажный комбинат «Волга» получит льготный займ под один процент от Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом со ссылкой на слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.
По информации, займ одобрен по обновленным в пользу экспортеров условиям программы «Проекты развития».
Как заявил Глеб Никитин, с помощью этих денег компания сможет построить новый цех и увеличить выпуск газетной бумаги.
По данным АО «Волга», в новом цехе планируется установить линию производительностью 180 тонн ТММ в сутки с возможностью дальнейшего увеличения производительности до 400 тонн в сутки.
- Стоимость проекта 1,2 миллиарда рублей, из которых 393,7 миллионов рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, - пояснил губернатор Нижегородской области.
Напомним, вчера Глеб Никитин встречался с представителями регионального бизнеса на территории Нижегородской ярмарки. На этом мероприятии губернатор заявил, что в регионе появится единый центр поддержки предпринимателей, который будет называться «Мой бизнес».