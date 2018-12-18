19-летний житель Дзержинска организовал в съемной квартире нарколабораторию

18 Дек. 10:20 2018-12-18T10:20:30+03:00

Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы

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Дзержинский городской суд заключил под стражу 19-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, молодой человек обвиняется в совершении незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере.

Он организовал в арендованной квартире на бульваре Победы подпольную лабораторию, где делал синтетические наркотики. После этого он их продавал, зарабатывая таким образом на жизнь.

2 декабря обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов и изъяли у него 68 грамм синтетических наркотиков и оборудование для его производства.

Сейчас молодой человек находится под следствием. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в начале декабря ОМОН штурмом взял наркопритон в Нижнем Новгороде. На месте были обнаружены аптекарские весы, приспособления для расфасовки и порошок весом около 20 грамм. Экспертиза показала, что порошок - наркотическое вещество синтетического происхождения.