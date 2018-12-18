БК «НН» сыграет с польским «Анвилом» 18 декабря

18 Дек. 10:05 2018-12-18T10:05:04+03:00

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Во вторник, 18 декабря 2018 года, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сыграет с чемпионом Польши «Анвилом» в матче Лиги Чемпионов. Встреча состоится в Нижнем Новгороде в 19:00.

- Наш соперник приехал в Нижний Новгород с единственной целью – победа. В случае их поражения, им потребуется выиграть минимум три раза в оставшихся матчах, чтобы обойти нас, - считает главный тренер БК «НН» Зоран Лукич.

Он уверен: необходимо порадовать болельщиков на домашней площадке после обидного поражения в матче с «Автодором».

Напомним, 12 декабря баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сыграл на выезде с итальянским «Авеллино». Матч Лиги Чемпионов завершился со счетом 92:71 в пользу спортсменов из столицы Приволжья. В течение всего матча нижегородцы были впереди.

А 16 декабря БК «Нижний Новгород» разгромил подмосковные «Химки» со счетом 80:93.