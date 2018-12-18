2018-12-18T09:50:48+03:00
Происшествия

Трое мужчин погибли на пожарах в Нижегородской области 17 декабря

Две трагедии случились из-за неосторожности при курении
Юлия ИСАЕВА
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В понедельник, 17 декабря 2018 года, в Нижегородской области произошли три жутких пожара, унесших жизни людей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в каждом из них погиб человек.

Первая трагедия случилась в 10:45 в личном жилом доме в селе Белозерова под Дальним Константиновым. В спальной комнате рядом с кроватью было обнаружено тело хозяина дома – мужчины 1960 года рождения. Обгорело имущество на площади один квадратный метр. Причиной случившегося пожарные назвали неосторожность при курении.

Через час в Уренском районе загорелся частный дом. Когда спасатели прибыли на место вызова в деревню Минеева, огонь уже охватил все здание. Дом спасти не удалось – он сгорел на площади 120 квадратных метров. В одной из комнат нашли тело мужчины 1960 года рождения. Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Около пяти часов вечера в тот же день произошел пожар в расселенном доме в районном поселке Пижма (Тоншаевский район). Там погиб мужчина 1950 года рождения. По информации, он проживал в этом доме незаконно. В результате обгорела внутренняя отделка и имущество на общей площади 12 квадратных метров. Причиной стала неосторожность при курении.

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