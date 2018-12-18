2018-12-18T09:38:40+03:00
Политика

Андрей Бетин и Дмитрий Краснов назначены и.о. заместителей губернатора Нижегородской области

Соответствующий документ подписан Глебом Никитиным
Юлия ИСАЕВА
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Вчера, 17 декабря 2018 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал документ о назначении Дмитрия Краснова и Андрея Бетина на посты исполняющих обязанности его заместителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации, Краснов будет возглавлять департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, главное управление ЗАГС Нижегородской области, а Бетин будет заниматься управлением делами правительства, аппаратом правительства, а также продолжит выстраивать кадровую политику в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области.

Кроме того, Глеб Никитин внес на рассмотрение в ЗСНО кандидатуры на посты замгубернатора. Глава региона предлагает назначить Евгения Люлина первым заместителем.

Напомним, 14 декабря 2018 года еще одним и.о. замгубернатора Нижегородской области стал Андрей Гнеушев. Он возглавляет министерство социальной политики.

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