2018-12-18T09:29:52+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:3

Матч КХЛ прошел в КРК "Нагорный" 17 декабря
Юлия ИСАЕВА
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В понедельник, 17 декабря 2018 года, в КРК «Нагорный» прошел матч Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Первая шайба была заброшена на восьмой минуте игры. Счет открыл Данил Веряев. Через несколько минут «Металлург» уравнял шансы команд. На перерыв команды разошлись при равном счете – 1:1.

Второй период был для нидегородцев не очень удачным. В течение двадцати минут гости из Магнитогорска забросили еще одну шайбу. Вторая двадцатиминутка завершилась со счетом 2:1 в пользу «Металлурга».

В третьем периоде каждая команда забросила по одной шайбе. К сожалению, сравнять счет «Торпедо» так и не успело. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу гостей.

Напомним, первый матч между «Торпедо» и «Металлургом» в этом сезоне состоялся 21 сентября. Тогда автозаводцы забросили три шайбы в ворота соперника и победили со счетом 3:2. Вторая встреча состоялась 26 ноября в Магнитогорске. «Металлург» обыграл «Торпедо» со счетом 5:4.

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