2018-12-17T17:17:34+03:00
Общество

Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году

26 предприятий уже получили поддержу в виде 84,3 миллиона рублей
Валерия ГРОМОВА
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Господдержка промышленных инвестпроектов Нижегородской области будет увеличена на 27 процентов в следующем году. Такое заявление сделал губернатор Глеб Никитин на встрече с бизнесменами 17 декабря.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие прошло на Нижегородской ярмарке.

По словам Глеба Никитина, в уходящем году в области была возобновлена мера поддержки промышленных и научных организаций в виде компенсации процентной ставки по кредитам российских банков на реализацию инвестиционных проектов.

- Компенсации подлежит 80% ключевой ставки - то есть 6% от ставки банка. Размер субсидии составляет до пяти миллионов рублей по одному инвестиционному проекту. Мера актуальная, - пояснил Глеб Никитин.

Как сообщили в региональном минпроме, 26 предприятий уже получили поддержу в виде 84,3 миллиона рублей.

Кроме того, в 2018 году также была введена новая мера региональной поддержки промышленных и научных организаций в виде прямого субсидирования затрат на приобретение оборудования в рамках реализации инвестпроектов.

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