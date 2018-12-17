Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области

17 Дек. 17:04 2018-12-17T17:04:21+03:00

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При органах власти в Нижегородской области будет создан институт инвестиционных уполномоченных. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин на встрече с предпринимателями региона в понедельник, 17 декабря.

- Реализация инвестпроектов на уровне муниципалитетов порой идёт тяжело. Причём, это проблема не только Нижегородской области. Чтобы свести её к минимуму, я предложил учредить институт инвестиционных уполномоченных при органах местного самоуправления, органах исполнительной власти и территориальных управлениях, - цитирует губернатора пресс-служба правительства Нижегородской области.

По его словам, главная задача инвеступолномоченных – координировать и контролировать ход реализации инвестиционных проектов.

Глеб Никитин добавил, что в настоящее время идет процесс модернизации инвестиционного портала Нижегородской области: там устанавливают и настраивают модуль «Личный кабинет инвестора», с помощью которого инвестор сможет удаленно работать с госструктурами.

Кроме того, в ходе этой встречи губернатор предложил предпринимателям разместить производства в будущих ОЭЗ и ТОСЭР региона.