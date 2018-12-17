2018-12-17T16:50:08+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»

Это будут несколько площадок, одной из которых станет завод «Красное Сормово»
Валерия ГРОМОВА
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Власти Нижегородской области предлагают предпринимателям разместить производства в будущих ОЭЗ и ТОСЭР региона. Об этом в ходе встречи с предпринимателями заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба правительства.

Мероприятие прошло 17 декабря 2018 года. По словам Глеба Никитина, сейчас прорабатывается вопрос создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Это будут несколько площадок, одной из которых станет завод «Красное Сормово».

- Почему для нас так важно создание ОЭЗ? Особая экономическая зона будет наделена специальным юридическим статусом, который даст её резидентам ряд налоговых льгот. Это нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог, а также льготные налоговые ставки на прибыль – 3% в первые 5 лет, 8% - в следующие 5 и 15,5% - в последующем, - пояснил губернатор.

На этой же встрече Глеб Никитин объявил, что инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти. По итогам девяти месяцев индекс физического объёма инвестиций в целом по экономике составил 106%, а в обработке – 140,4%.

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