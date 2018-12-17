2018-12-17T16:31:04+03:00
Общество

В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей

Он будет располагаться в технопарке «Анкудиновка»
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области появится единый центр поддержки предпринимателей, который будет называться «Мой бизнес». Такое заявление сделал губернатор Глеб Никитин на встрече с представителями регионального бизнеса.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, центр будет создан в рамках национального проекта. По словам Глеба Никитина, важной задачей органов исполнительной власти является создание благоприятных условий для развития предпринимательства.

Он напомнил, что Нижегородская область защитила региональную составляющую нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в минэкономразвития РФ.

В период с 2019 по 2024 годы объем финансирования будет более трех миллиардов рублей.

- «Центр «Мой бизнес» станет единой площадкой, где предприниматели смогут получить необходимые для ведения бизнеса услуги и виды поддержки по принципу одного окна. Для этого сейчас разрабатывается единая онлайн-платформа, - добавил Глеб Никитин.

Располагаться центр будет в технопарке «Анкудиновка».

Также в рамках нацпроекта планируется увеличение объёмов капитализации региональных операторов финансовой и гарантийной поддержки.

- По программам Корпорации в 2018 году предпринимателями Нижегородской области было выдано более 2,7 миллиарда рублей кредитных средств», - сообщил глава региона.

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