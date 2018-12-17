Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»

17 Дек. 16:16 2018-12-17T16:16:51+03:00

В ходе встречи были подведены промежуточные итоги уходящего года

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В понедельник, 17 декабря 2018 года, в Нижегородской ярмарке прошла встреча губернатора Глеба Никитина с бизнес-сообществом. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, теперь такие мероприятия будут устраиваться регулярно.

- Мы определили Стратегию развития Нижегородской области. Основная задача - выйти в число регионов-лидеров и по качеству жизни, и по уровню экономического развития, - заявил Глеб Никитин.

В ходе встречи были подведены промежуточные итоги уходящего года.

- По итогам девяти месяцев индекс физического объёма инвестиций в целом по экономике составил 106%, а в обработке – 140,4%, - пояснил Глеб Никитин.

По его словам, в лидерах сейчас химическое производство, металлургия, электроника, автомобилестроение. Прибыль предприятий в целом по экономике Нижегородской области увеличилась на 11,5%.

Напомним, в ходе этой же встречи стало известно, что предприятия Нижегородской области смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ международной конкурентоспособности.