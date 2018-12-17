Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ

17 Дек. 16:02 2018-12-17T16:02:30+03:00

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Предприятия Нижегородской области смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ международной конкурентоспособности. Об этом со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такое заявление Глеб Никитин сделал в ходе встречи с нижегородским бизнес-сообществом 17 декабря. Он рассказал предпринимателям о национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», направленном на обеспечение конкурентоспособности российских товаров.

- В масштабе страны объём средств, предусмотренных на реализацию этого проекта на 2019-2024 годы, составляет триллион рублей. Его значимость для экономики региона трудно переоценить, поскольку он направлен, прежде всего, на поддержку промышленности, доля которой в ВРП составляет более 30%, - добавил Глеб Никитин.

Правительство Нижегородской области будет собирать соответствующие заявки до 18 февраля, а до 2 апреля – подготавливать и направлять в федерацию предложения региона по включению предприятий в единый перечень по стране.