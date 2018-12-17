Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Предприятия Нижегородской области смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ международной конкурентоспособности. Об этом со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.
Такое заявление Глеб Никитин сделал в ходе встречи с нижегородским бизнес-сообществом 17 декабря. Он рассказал предпринимателям о национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», направленном на обеспечение конкурентоспособности российских товаров.
- В масштабе страны объём средств, предусмотренных на реализацию этого проекта на 2019-2024 годы, составляет триллион рублей. Его значимость для экономики региона трудно переоценить, поскольку он направлен, прежде всего, на поддержку промышленности, доля которой в ВРП составляет более 30%, - добавил Глеб Никитин.
Правительство Нижегородской области будет собирать соответствующие заявки до 18 февраля, а до 2 апреля – подготавливать и направлять в федерацию предложения региона по включению предприятий в единый перечень по стране.