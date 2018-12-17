Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца

СЕГОДНЯ 15:36 2018-12-17T15:36:55+03:00

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В Нижнем Новгороде суд вынес приговор в отношении четырех жителей Казани и Москвы. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, они обвиняются в совершении преступлений по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере».

По информации, они похитили 29 –летнего жителя Нижнего Новгорода 29 ноября 2016 года, увезли в Казань и держали там три дня. В течение этого времени мужчины требовали у потерпевшего 10 миллионов рублей.

Когда они приехали за деньгами в Нижний Новгород вместе с похищенным молодым человеком, их задержали. Свою вину мужчины не признали.

Суд приговорил одного из них к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы, еще двоих – к восьми годам и последнего – к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.