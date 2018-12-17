Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента

17 Дек. 14:43 2018-12-17T14:43:52+03:00

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Подрядные организации обработали дороги Приокского района Нижнего Новгорода жидким реагентом. Как сообщает пресс-служба мэрии, на это ушли 32 тонны раствора.

Согласно информации, в минувшие выходные специально оборудованная комбинированная дорожная машина обработала Мызинский мост и развязку улица - Ларина - проспект Гагарина.

В понедельник работы повторились.

- Всего с начала декабря было использовано порядка 32 тонн этого противогололедного материала, - объяснил замгенерального директора ООО «НижАвтоДорСтрой» Денис Баныкин.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в девяти районах Нижегородской области в следующем году будут отремонтированы 15 участков дорог. План уже сформирован. Ремонтировать будут дороги в Вачском, Богородском, Кстовском, Балахнинском, Большемурашкинском, Павловском, Чкаловском районах, а также на трассе Нижний Новгород-Шахунья-Киров в городских округах Семеновский и на Бору.