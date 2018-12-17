2018-12-17T14:43:52+03:00
Общество

Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента

Специально оборудованная комбинированная дорожная машина обработала Мызинский мост и развязку улица - Ларина - проспект Гагарина
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Подрядные организации обработали дороги Приокского района Нижнего Новгорода жидким реагентом. Как сообщает пресс-служба мэрии, на это ушли 32 тонны раствора.

Согласно информации, в минувшие выходные специально оборудованная комбинированная дорожная машина обработала Мызинский мост и развязку улица - Ларина - проспект Гагарина.

В понедельник работы повторились.

- Всего с начала декабря было использовано порядка 32 тонн этого противогололедного материала, - объяснил замгенерального директора ООО «НижАвтоДорСтрой» Денис Баныкин.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в девяти районах Нижегородской области в следующем году будут отремонтированы 15 участков дорог. План уже сформирован. Ремонтировать будут дороги в Вачском, Богородском, Кстовском, Балахнинском, Большемурашкинском, Павловском, Чкаловском районах, а также на трассе Нижний Новгород-Шахунья-Киров в городских округах Семеновский и на Бору.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде