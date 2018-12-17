Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-17T14:17:18+03:00

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В понедельник, 24 декабря 2018 года, в театре оперы и балета имени Пушкин состоится благотворительный спектакль «Свахи». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, роли в нем сыграют известные бизнесмены - члены Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», а также известные журналисты и общественные деятели.

Начало запланировано на 19:00.Инициатор проекта - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и министерство культуры Нижегородской области.

Все деньги, вырученные с продажи билетов, будут направлены на адресную помощь одаренным детям Нижнего Новгорода.

Напомним, «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказала о самых интересных мероприятиях текущей недели. Все желающие смогут увидеть пингви-шоу «Ласта-Рика», Кремлевскую елку и вернисаж в Арсенале. Подробную информацию, цены на билеты и расписание можно посмотреть здесь.