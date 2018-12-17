2018-12-17T13:50:21+03:00
Происшествия

В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя

Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 16 декабря 2018 года, в Вознесенском районе Нижегородской области иномарка въехала в грузовик. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, пострадали три человека, которые ехали в этой иномарке.

Авария случилась около 11 часов утра на 98 километре автодороги Выкса – Вознесенское – Сатис. Водитель «Киа», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил грузовик.

В результате пострадали двое взрослых и младенец 2018 года рождения. Он находился на заднем сидении слева в детском кресле. Малыша осмотрели врачи. Пассажирка иномарки получила перелом и черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали с места происшествия. Сам водитель получил ушибы и ссадины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде