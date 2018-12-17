В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя

17 Дек. 13:50 2018-12-17T13:50:21+03:00

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В минувшее воскресенье, 16 декабря 2018 года, в Вознесенском районе Нижегородской области иномарка въехала в грузовик. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, пострадали три человека, которые ехали в этой иномарке.

Авария случилась около 11 часов утра на 98 километре автодороги Выкса – Вознесенское – Сатис. Водитель «Киа», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил грузовик.

В результате пострадали двое взрослых и младенец 2018 года рождения. Он находился на заднем сидении слева в детском кресле. Малыша осмотрели врачи. Пассажирка иномарки получила перелом и черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали с места происшествия. Сам водитель получил ушибы и ссадины.