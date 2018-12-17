Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-17T12:55:21+03:00

Они встретились 14 декабря 2018 года

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В пятницу, 14 декабря 2018 года, в Москве состоялась рабочая встреча министра культуры РФ Владимира Мединского и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они обсудили подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода.

По словам Глеба Никитина, часть мероприятий идет именно по линии министерства культуры России.

- С Владимиром Мединским мы обсудили проекты реконструкции Нижегородского кремля и его развитие. Это и музеефикация башен, и воссоздание фуникулера, и формирование новых общественных пространств, - отметил губернатор.

Глеб Никитин добавил, что в планах – восстановить около семидесяти объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что инвестор планирует восстановить «Комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет праздноваться в 2021 году. Комплекс Башкировых является объектом культурного наследия регионального значения. Он включает в себя корпус мельницы, общежитие для рабочих, лабазы и корпус макаронной фабрики.