Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»

СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-17T12:17:07+03:00

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Более тринадцати с половиной тысяч заявок поступили в информационную систему «Наш Нижний» от жителей города. Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, более 120 тысяч из них уже отработаны.

Кроме того, к системе уже подключили 106 домоуправляющих компаний.

Самими активными оказались жители Ленинского, Канавинского и Приокского районов Нижнего Новгорода.

Напомним, воспользоваться информационной системой «Наш Нижний» может любой нижегородец, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

"Комсомолка" также сообщала, что в ИС "Наш Нижний" появится раздел "Аварии". Такое заявление сделал мэр города Владимир Панов в рамках выездной проверки аварийно-восстановительных работ по устранению внештатной ситуации на сетях холодного водоснабжения в ноябре.