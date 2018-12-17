Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
В воскресенье, 16 декабря 2018 года, в Шатковском районе Нижегородской области в ДТП погиб 24-летний водитель иномарки. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону, авария случилась в 6:30 на 128 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов.
Водитель 1994 года рождения не справился с управлением. Автомобиль марки «Шевроле» вылетел в кювет и перевернулся.
Молодой человек погиб на месте происшествия от полученных травм.
Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу, 14 декабря 2018 года, в Чкаловском районе Нижегородской области столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека: двое пассажиров иномарки были госпитализированы с места происшествия с черепно-мозговой травмой и еще двое - 14-летняя девочка и 29-летний молодой человек – были осмотрены врачами и отпущены.