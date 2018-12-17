2018-12-17T11:29:04+03:00
Общество

67-летний Владимир Солодков найден живым

Его искали пять дней
Юлия ИСАЕВА
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16 декабря 2018 года поисково-спасательный отряд "Волонтер" распространил информацию об исчезновении 67-летнего Владимира Солодкова. Мужчина ушел из дома на улице Есенина 12 декабря. В течение пяти дней о его местонахождении никто не знал.

О том, что пенсионер нашелся, стало известно 17 декабря.

- Найден! Жив! Спасибо за помощь в распространении информации! - написали добровольцы в соцсетях.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Поиски на протяжении трех месяцев не приносили никаких результатов. Однако недавно они сдвинулись с мертвой точки. Волонтеры нашли свидетеля, который в нужное время проезжал мимо "Борока". Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.

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