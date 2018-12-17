2018-12-17T11:09:39+03:00
Происшествия

Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском

Водитель «вазовской» легковушки с двухлетним стажем не справился с управлением
Юлия ИСАЕВА
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В минувшую пятницу, 14 декабря 2018 года, в Чкаловском районе Нижегородской области столкнулись два автомобиля. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, пострадали четыре человека.

По информации, авария произошла в 20:40 на 294 километре автодороги ШопшаИваново – Нижний Новгород. Водитель «вазовской» легковушки с двухлетним стажем не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Фольксвагеном».

В результате двое пассажиров иномарки были госпитализированы с места происшествия с черепно-мозговой травмой. Еще два человека: 14-летняя девочка и 29-летний молодой человек – были осмотрены врачами и отпущены.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе 15-летняя девочка, пострадали в результате страшного массового ДТП в Лысковском районе Нижегородской области 10 декабря.

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